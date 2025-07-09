Росія б'є свої рекорди терору останнім часом кожні кілька днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та речника.

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Росі побила свій рекорд масштабів повітряних атак

В ніч на 9 липня Росія застосувала проти України 741 засіб повітряного нападу. Йдеться про 728 БпЛА та 13 ракет.

Таку кількість БпЛА та ракет Росія не запускала ще ніколи. Це рекорд і загальної кількості застосованих повітряних засобів і конкретно дронів.

Втім, як зазначив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, "Шахедів" Росія насправді запустила трохи більше 300. Решта цілей – це дрони-імітатори.

Він підкреслив, що цієї ночі сили ППО впоралися непогано. Є певні наслідки від ударів ракет "Кинджал", які важко перехопити, але й ті далеко не досягли цілей, яких прагнув ворог.

Над відбиттям атаки працювала авіація, зенітно-ракетні війська, мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі. Останні сьогодні чудово себе показали, знищивши десятки цілей.

Основною ціллю ударів була Волинь, у її повітряний простір залітало близько 50 БпЛА та 5 ракет. Як зазначив Ігнат, останнім часом Росія обирає конкретні міста для завдання масованого удару.

Попередній свій рекорд Росія побила кілька днів тому – 4 липня. Тоді на Україну летіло 550 повітряних засобів нападу – 539 дронів та 11 ракет.

Слід зазначити, що до того рекорд Росія ставила теж не надто раніше – 29 червня. Це свідчить про безпрецедентне нарощування повітряного терору проти України.