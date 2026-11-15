Сгорели как минимум 5 резервуаров: появились свежие спутниковые снимки порта Усть-Луга

В результате последней атаки украинских дронов в порту Усть-Луга резервуарный парк значительно пострадал. По данным Генштаба, там сгорели как минимум несколько резервуаров с нефтепродуктами общим объемом 150 000 кубометров.

Заявление Генштаба подтверждает спутниковый снимок порта Усть-Луга, сделанный 15 ноября. Его опубликовало "Радио Свобода".

Как выглядит инфраструктура порта Усть-Луга после атаки?

На опубликованном видео видно как минимум 5 полностью сгоревших резервуаров с нефтепродуктами. Возле других емкостей заметны остатки пены, которой тушили пожар после атаки украинских дронов 11 ноября.

Последствия удара по порту Усть-Луга на Балтике: смотрите видео

Комментируя атаку на порт Усть-Луга, в Генштабе напомнили, что он является одним из ключевых российских портов на Балтике, в Ленинградской области. Через его терминалы враг экспортирует свою нефть и нефтепродукты. Доходы от экспорта помогают агрессору финансировать войну против Украины.

Помимо резервуара, ночью 11 ноября была повреждена и производственная часть: поражена установка гидрокрекинга, где также вспыхнул пожар, а также аппарат воздушного охлаждения и насосная станция. Под удар попал и причал, с которого нефтепродукты отгружают на танкеры.

По данным Reuters, Украина ударами беспилотников с конца октября вывела из строя около трети мощностей по переработке нефти в России. Атаки остановили работу производств в центральных регионах страны.