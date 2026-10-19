Одна область Украины из-за атаки России частично осталась без света и воды

Утром 19 октября российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Винницкой области. В результате вражеской атаки часть региона и областной центр остались без электроэнергии и водоснабжения.

Об этом сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

Какая ситуация с энергоснабжением в Винницкой области?

Чиновница подчеркнула, что враг продолжает массированную атаку на энергетическую инфраструктуру. В результате очередного обстрела зафиксированы разрушения и в Винницкой области.

Она также уточнила, что из-за этих ударов часть жителей области и самого областного центра в настоящее время не имеет доступа к электроэнергии и водоснабжению.

Специалисты уже работают над выяснением всех обстоятельств и ликвидацией последствий.

Напомним, что регион находится под постоянным прицелом оккупантов на протяжении последних нескольких дней.

Как уже сообщалось, 17 октября произошла одна из самых массированных атак на Винницкую область.

На следующую ночь, 18 октября, Россия вновь нанесла удар по критически важной инфраструктуре региона, из-за чего энергетикам пришлось прибегнуть к аварийным отключениям света.

Враг за неделю 76 раз атаковал энергетические и нефтегазовые объекты Украины. Всего за это время россияне выпустили по стране около 2700 ударных беспилотников, 1700 авиабомб и 66 ракет.