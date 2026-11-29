В результате вражеской атаки в Винницкой области погибли два человека – мужчина и женщина. Еще один человек получил легкие травмы.

О последствиях очередного вражеского обстрела сообщила Наталья Заболотная в социальных сетях.

Последствия вражеской атаки

В результате удара поврежден жилой дом. Рядом с ним загорелись два микроавтобуса. Пожар уже ликвидирован спасателями.

Ликвидация последствий атаки на Винничину / ГСЧС Украины

В настоящее время все соответствующие службы продолжают работать на месте атаки. Обстоятельства и последствия вражеского удара уточняются.

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия атаковала Украину 140 ударными беспилотниками, в том числе 93 реактивными. По состоянию на 07:30 силы ПВО сбили или подавили 101 вражеский БПЛА. Попадания зафиксированы в 27 точках, падение обломков – еще в 13.