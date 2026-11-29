Росіяни атакували Вінничину / ДСНС України
Внаслідок ворожої атаки на Вінниччині загинули двоє людей – чоловік та жінка. Ще одна людина зазнала легких травм.
Про наслідки чергового ворожого обстрілу повідомила Наталя Заболотна у соцмережах.
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Наслідки ворожої атаки
Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок. Поруч із ним спалахнули два мікроавтобуси. Пожежу вже ліквідували рятувальники.
Ліквідація наслідків атаки на Вінничину / ДСНС України
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Наразі всі відповідні служби продовжують працювати на місці атаки. Обставини та наслідки ворожого удару уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 29 листопада Росія атакувала Україну 140 ударними безпілотниками, зокрема 93 реактивними. Станом на 07:30 сили ППО збили або подавили 101 ворожий БпЛА. Влучання зафіксували на 27 локаціях, падіння уламків – ще на 13.
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