Про наслідки чергового ворожого обстрілу повідомила Наталя Заболотна у соцмережах.

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Наслідки ворожої атаки

Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок. Поруч із ним спалахнули два мікроавтобуси. Пожежу вже ліквідували рятувальники.

Ліквідація наслідків атаки на Вінничину / ДСНС України

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Наразі всі відповідні служби продовжують працювати на місці атаки. Обставини та наслідки ворожого удару уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада Росія атакувала Україну 140 ударними безпілотниками, зокрема 93 реактивними. Станом на 07:30 сили ППО збили або подавили 101 ворожий БпЛА. Влучання зафіксували на 27 локаціях, падіння уламків – ще на 13.