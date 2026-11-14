Россияне нанесли 8 ударов по Запорожью: есть раненые, поврежден дом

Вечером 14 ноября российская армия нанесла 8 ударов по Запорожью. В результате вражеской атаки ранения получили как минимум пять мирных жителей, в том числе 80-летняя женщина.

Об этом сообщил Михаил Семикин из Запорожской областной государственной администрации.

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Взрывная волна и осколки повредили остекление многоквартирного жилого дома. Также были повреждены припаркованные во дворе гражданские автомобили.

На месте одного из попаданий вспыхнул пожар. Спасательные и экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий возгорания и оказанию помощи пострадавшим жильцам.

Враг нанес 8 ударов по Запорожью / Запорожская ОГА

В настоящее время профильные службы обследуют территорию города. Другие места вражеских попаданий и масштабы нанесенного ущерба продолжают устанавливать.

Последствия предыдущих ударов по городу

Напомним, ранее мы писали, что 13 ноября Оккупанты поразили пятиэтажное здание в Космическом районе Запорожья. В результате того обстрела ранения получили 13 человек, среди которых пятеро детей.

В то же утро захватчики провели атаку на жилую застройку города из реактивных систем залпового огня. В результате вражеского удара погиб 17-летний юноша, а среди четырех пострадавших оказался 10-летний мальчик.