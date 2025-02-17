Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Последствия атаки в Запорожье

Федоров сообщил, что ночью российская армия атаковала Запорожье 10 беспилотниками. Как следствие – взрывной волной повреждены складские помещения, также произошел пожар в нежилом здании. Его удалось ликвидировать, однако здание полностью сгорело.

Последствия атаки на Запорожье: смотрите видео

Кроме того, повреждены окна и кровли в 15 многоквартирных и 6 частных домах. Из-за атаки страны-агрессора также отсутствует электроснабжение в нескольких жилых домах.

На сейчас коммунальщики, спасатели, социальные работники и благотворители продолжают ликвидировать последствия атаки. К счастью, обошлось без пострадавших.

К слову, Иван Федоров сообщил, что все, кто нуждается в помощи, могут обратиться:



городской колл-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80

горячая телефонная линия Запорожской ОГА: +38 0800 503 508

Россияне также атаковали Сумы дронами-камикадзе. Повреждены авто и помещения станции технического обслуживания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Известно, что во время ночной атаки в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 8 вражеских БпЛА типа "Шахед".