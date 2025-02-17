Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

До теми У Запорізькій області лунали вибухи та працювала ППО: атака призвела до пожежі

Наслідки атаки у Запоріжжі

Федоров повідомив, що уночі російська армія атакувала Запоріжжя 10 безпілотниками. Як наслідок – вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, також сталася пожежа у нежитловій будівлі. Її вдалося ліквідувати, однак будівля вщент згоріла.

Наслідки атаки на Запоріжжя: дивіться відео

Крім того, пошкоджені вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних та 6 приватних будинках. Через атаку країни-агресорки також відсутнє електропостачання у кількох житлових будинках.

Наразі комунальники, рятувальники, соціальні працівники та благодійники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. На щастя, минулося без постраждалих.

До слова, Іван Федоров повідомив, що усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:



міський кол-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80

гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА: +38 0800 503 508

Росіяни також атакували Суми дронами-камікадзе. Пошкоджені авто та приміщення станції технічного обслуговування. На щастя, минулося без постраждалих.

Відомо, що під час нічної атаки в небі над Сумщиною наші зенітники збили 8 ворожих БпЛА типу "Шахед".