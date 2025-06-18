В частности, зафиксировано 6 попаданий "Шахедов" по торговым рядам. Глава ОВА Иван Федоров обнародовал кадры вражеских действий, информирует 24 Канал.
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"Шахеды" попали по торговым рядам в Запорожье
Россияне этой ночью снова нанесли удары по Запорожью. Зафиксировано 6 попаданий вражеских дронов по торговым рядам. Глава ОВА обнародовал видео с камер видеонаблюдения.
Пусть весь мир увидит ужасные последствия их атаки,
– подчеркнул Федоров.
Последствия ударов врага: смотрите видео
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Отметим, что 9 многоквартирных домов были повреждены после ночной атаки БПЛА в Запорожье 18 июня. Также известно, что повреждены еще 6 нежилых зданий.
По словам Ивана Федорова, всего 13 "Шахедов" прилетело по промышленным объектам, которые никоим образом не связаны с оборонной промышленностью. К счастью, никто не пострадал.