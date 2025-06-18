Зокрема, зафіксовано 6 влучань "Шахедів" по торгівельних рядах. Очільник ОВА Іван Федоров оприлюднив кадри ворожих дій, інформує 24 Канал.

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"Шахеди" влучили по торгівельних рядах в Запоріжжі

Росіяни цієї ночі знову завдали ударів по Запоріжжю. Зафіксовано 6 влучань ворожих дронів по торгівельних рядах. Очільник ОВА оприлюднив відео з камер відеоспостереження.

Нехай увесь світ побачить жахливі наслідки їхньої атаки,

– наголосив Федоров.

Наслідки ударів ворога: дивіться відео

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Зазначимо, що 9 багатоквартирних будинків були пошкодженні після нічної атаки БпЛА у Запоріжжі 18 червня. Також відомо, що понівечено ще 6 нежитлових будівель.

За словами Івана Федорова, загалом 13 "Шахедів" прилетіло по промислових об'єктах, що жодним чином не пов'язані з оборонною промисловістю. На щастя, ніхто не постраждав.