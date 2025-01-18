Количество пострадавших в результате атаки возросло до 10 человек, поиски 3 человек еще продолжаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Запорожья.

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Что известно о разрушении собора в Запорожье

Разрушение Свято-Андреевского Кафедрального Собора УПЦ МП также подтвердил религиовед Сергей Шумило.

Это тот самый собор, в котором местный правящий митрополит Лука (Коваленко) до сих пор (на третьем году войны) поминает московского патриарха-безуверенного Кирилла Гундяева,

– отмечает религиовед.

Разрушенный Свято-Андреевский Кафедральный Собор УПЦ МП / Фото из соцсетей Сергея Шумило

Он также добавил, что Лука является одним из тех иерархов УПЦ МП, который на Соборе в Феофании в мае 2022 года выступал категорически против окончательного отделения Украинской Православной Церкви от Московского патриархата.

А также против решений по осуждению заявлений Гундяева и пропагандируемой им антихристианской идеологии "русского мира".

Отметим, что в результате удара по Запорожью разрушено админздание, повреждены жилые дома и транспорт. Кроме этого, ранены 10 человек, из них одна женщина в тяжелом состоянии. На месте ракетных обстрелов работают все экстренные службы.