Молодая семья, переселенцы: в Запорожье Россия убила мужа и двух собак, жена в больнице

Во время массированной атаки в ночь на 24 марта пострадало Запорожье. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

Соседи рассказали историю одной из семей с изуродованной запорожской многоэтажки, передает Суспильное.

Смотрите также Погибли в отеле: что известно о жертвах атаки по Полтаве и сколько есть пострадавших

Что известно о пострадавшей семье в Запорожье?

Пара оказалась переселенцами. Они проживали на 8 этаже.

Женщину забрала скорая, а ее муж погиб.

"Больше 30 лет, они переселенцы. Хорошие люди, молодая семья. Детей нет, они молодые", – рассказала их соседка Нина.

В семье также было две собачки, они тоже погибли.

"Они, наверное, там уже и сгорели. Потому что не могли добраться даже до него (мужа – 24 Канал), чтобы его спасти, не могли сразу в эту секунду, как ее вывели, не смогли. Я не знаю, как оно получилось, что женщина успела, а он – нет", – добавила еще одна соседка.

Напомним, что в многоэтажку попал российский дрон. Вспыхнул пожар. Есть информация о нескольких раненых и жертве.

Всего в городе повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома, магазин, нежилые здания, объект промышленной инфраструктуры. Также загорелась автозаправка.

Какие последствия атаки на другие регионы?