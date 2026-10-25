Оккупанты нанесли удар по торговому объекту в Запорожье

Об этом сообщил бывший глава ОВА Иван Федоров в своем телеграм-канале.

Реклама Adv

популярные видео

Что известно об ударе по Запорожью?

Около 06:00 Россия нанесла удар по торговому объекту в Запорожье. В результате удара вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящее время спасатели уже локализовали возгорание.

Последствия удара по Запорожью / Фото Рады обороны Запорожской области

1 2 3 4 1 / 4

К слову, под ударом российских беспилотников оказалась и Виннитчина. Там оккупанты атаковали гражданский промышленный объект и частное домовладение.

Еще с вечера враг попал по энергообъекту, в результате чего исчезло энергоснабжение в одном из районов области.

Вечером оккупанты ударили по предприятию в Харьковской области. Враг атаковал реактивным беспилотником Безлюдовскую общину вблизи Харькова. В результате попадания в складское здание частного предприятия возник пожар.