Оккупанты нанесли удар по торговому объекту в Запорожье

Враг атаковал Запорожье / Коллаж 24 Канала
25 октября российские войска нанесли удар по Запорожью. В месте попадания возник пожар.
Об этом сообщил бывший глава ОВА Иван Федоров в своем телеграм-канале.
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Что известно об ударе по Запорожью?
Около 06:00 Россия нанесла удар по торговому объекту в Запорожье. В результате удара вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.
В настоящее время спасатели уже локализовали возгорание.
Последствия удара по Запорожью / Фото Рады обороны Запорожской области
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К слову, под ударом российских беспилотников оказалась и Виннитчина. Там оккупанты атаковали гражданский промышленный объект и частное домовладение.
Еще с вечера враг попал по энергообъекту, в результате чего исчезло энергоснабжение в одном из районов области.
Вечером оккупанты ударили по предприятию в Харьковской области. Враг атаковал реактивным беспилотником Безлюдовскую общину вблизи Харькова. В результате попадания в складское здание частного предприятия возник пожар.
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