Окупанти вдарили по торговельному об'єкту в Запоріжжі

Про це повідомив ексглава ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

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Що відомо про удар по Запоріжжю?

Близько 06:00 Росія вдарила по торговельному об'єкту у Запоріжжі. Внаслідок удару спалахнула пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.

Наразі рятувальники вже локалізували займання.

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото Рада оборони Запорізької області

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До слова, під ударом російських безпілотників опинилася і Вінниччина. Там окупанти атакували цивільний промисловий об'єкт та приватне домоволодіння. Ще з вечора ворог поцілив по енергооб'єкту, внаслідок чого зникло енергопостачання в одному з районів області.

Увечері окупанти вдарили по підприємству на Харківщині. Ворог атакував реактивним безпілотником Безлюдівську громаду поблизу Харкова. Внаслідок влучання у складську будівлю приватного підприємства виникла пожежа.