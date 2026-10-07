В Запорожье россияне провели атаку на объект транспортной инфраструктуры: движение по Вантовому мосту перекрыто

7 октября враг совершил атаку на объект транспортной инфраструктуры в Запорожье. В связи с последствиями атаки движение по Вантовому мосту временно перекрыто.

Об этом сообщает глава Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.

Что известно об атаке?

В Запорожье россияне нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры. В результате атаки движение по Вантовому мосту временно перекрыли. Ограничения могут повлиять на передвижение по городу и привести к затруднению движения на отдельных участках дорог.

Водителям и пассажирам рекомендуется учитывать ситуацию при планировании поездок. Также важно следить за сообщениями местных властей, ведь ситуация может меняться.

На данный момент информации о пострадавших или масштабах повреждений транспортного объекта нет.

Важно! Если вы находитесь в Запорожье, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и в случае опасности укрывайтесь в убежищах.

Напомним, в ночь на 7 октября российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. По данным начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, враг целенаправленно атаковал промышленное предприятие в городе.

Воздушную тревогу в области объявили около 3:00 из-за угрозы применения баллистического вооружения. Вскоре после этого в Днепре раздалась серия мощных взрывов.

По предварительным данным, Россия могла применить баллистические ракеты, в частности "Искандер-М" или KN-23. Также враг совершил атаку на город крылатыми ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря.

В регионе также сохранялась угроза ударных БПЛА. В настоящее время экстренные службы работают на месте удара, а информацию о пострадавших и масштабах разрушений уточняют.