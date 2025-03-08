Взрывы в регионе прогремели около 21 часа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Смотрите также В Киеве слышали взрывы: в столице работает ПВО

В Запорожье могут быть ограничения в подаче газа

Иван Федоров сообщил, что на месте удара возник пожар. Похоже, под прицелом российской армии снова оказалась газовая инфраструктура.

Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла,

– сообщил начальник ОВА.

Пожар после атаки на Запорожье: смотрите видео

Сейчас все экстренные службы работают над ликвидацией последствий удара.

Напомним, что в Запорожье прогремело около 10 взрывов. Работала ПВО.

Сейчас о пострадавших в результате российской атаки не сообщалось.

Тревога в регионе из-за ударных БпЛА раздается с 20:12. В 21:44 также появилась опасность от возможных запусков от КАБов, а в 22:57 – баллистическая угроза.