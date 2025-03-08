Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье

В 20:55 Воздушные силы сообщили, что в Запорожье зафиксирована группа российских "Шахедов", которые движутся на восток и в районе областного центра.

Заметим, что в это же время Федоров сообщил о том, что Запорожье работает ПВО.

Работает наша ПВО,

– говорится в сообщении.

Он также призвал находиться до сигнала отбоя воздушной тревоги в безопасных местах.

Впоследствии, в 21:25 глава ОВА рассказал о последствиях вражеской атаки. Россияне атаковали Запорожье и область.

"В результате вражеского обстрела возник пожар. Предварительно, без пострадавших", – рассказал Федоров.

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Напомним, что в результате атаки России на Запорожье в ночь на 8 марта, возник масштабный пожар на предприятии. Огонь охватил 400 квадратных метров, к счастью, обошлось без жертв.