Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию и ее руководителя Ивана Федорова. Там показали последствия.

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Какие последствия атаки на Запорожье

По данным ОВА, российские военные второй раз за день атаковали Запорожье. Согласно обнародованной информации, поврежден дом, на месте возник пожар. По словам Федорова, туда уже выехали спасатели и медики.

Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко сообщила, что, по предварительной информации, пострадавших и погибших в результате вражеской атаки нет. В областной военной администрации также показали последствия российского удара.

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На месте атаки вспыхнул пожар: смотрите видео

Россияне атаковали Запорожье: смотрите видео

Напомним, тревогу в Запорожской области объявили в 19:33. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в регион. Через 6 минут начальник Запорожской ОВА Иван Федоров написал о работе противовоздушной обороны в регионе.