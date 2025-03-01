Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Запорізьку обласну військову адміністрацію та її керівника Івана Федорова. Там показали наслідки.

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Які наслідки атаки на Запоріжжя

За даними ОВА, російські військові вдруге за день атакували Запоріжжя. Згідно з оприлюдненою інформацією, пошкоджено будинок, на місці виникла пожежа. За словами Федорова, туди вже виїхали рятувальники й медики.

Секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко повідомила, що, за попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок ворожої атаки немає. В обласній військовій адміністрації також показали наслідки російського удару.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

На місці атаки спалахнула пожежа: дивіться відео

Росіяни атакували Запоріжжя: дивіться відео

Нагадаємо, тривогу у Запорізькій області оголосили о 19:33. Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників у регіон. Через 6 хвилин начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав про роботу протиповітряної оборони у регіоні.