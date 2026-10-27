"Подкрались незаметно": как Украине удалось эффектно нанести удар по заводу "Энергия"

Атака на российский завод "Энергия" нанесла чрезвычайно чувствительный удар по производственным цепочкам ракетного вооружения противника. Атака стала настоящей неожиданностью для российской противовоздушной обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что на относительно коротком расстоянии около 250 километров или даже меньше, скорее всего, действовали именно ракеты Storm Shadow. Российская противовоздушная оборона не сумела вовремя отреагировать на угрозу, поэтому, похоже, даже не успела объявить воздушную тревогу.

Как ракеты прошли мимо вражеской ПВО?

Криволап отметил, что этот тип ракет способен действовать максимально незаметно для систем наблюдения противника.

"Storm Shadow" подкрадывается тихонько, особо не шумит, не бьет посуду. Заходит так тихонько, спрашивает: "Можно я зайду?" Если ответа нет, а здесь, скорее всего, воздушная тревога даже не была объявлена. Они просто влупили,

– подчеркнул эксперт.

Судя по зафиксированным местными жителями звукам взрывов, по объекту ударили три ракеты. Они заходили одна за другой с небольшим интервалом, а последующие удары были практически двойными. Поражение оказалось очень точным, поскольку были разрушены конкретные производственные помещения.

Авиационный эксперт отметил, что это предприятие производит критически важную продукцию для российских ракет Х-101 и комплексов "Искандер". Помимо обычных элементов питания, там недавно запустили линию по производству так называемых тепловых батарей.

Речь идет о специфических химических источниках тока, в которых электролит находится в замороженном состоянии. При нагревании батарея кратковременно выдает высокие токи до 130 ампер при напряжении 27 вольт, что обеспечивает энергией систему управления ракетой на необходимое время полета.

По словам Криволапа, у противника нет больших промежуточных складов, поскольку оружие собирается практически сразу с конвейера. Например, изделия, зафиксированные в начале октября, датировались началом сентября. Он убежден, что имеющихся запасов комплектующих россиянам хватит максимум на месяц. Восстановить же поврежденные технологические линии вряд ли удастся быстрее, чем за несколько месяцев.

Криволап об атаке на завод "Энергия": смотрите видео