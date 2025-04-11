Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в эфире телемарафона рассказал подробности об атаке и о состоянии травмированных по состоянию на утро 11 апреля, информирует 24 Канал.

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Подробности об атаке на Житомирщину

Около 7 часов вечера 10 апреля российский дрон попал в 5-этажку в населенном пункте Озерное.

В результате вражеской атаки в Житомирском районе один человек погиб.

Человек не дошел до укрытия. От укрытия было буквально 150 метров,

– рассказал глава ОВА.

По его словам, попадание вражеского БпЛА произошло непосредственно в жилое помещение. Он указал, что пожар уничтожил 5 квартир, а также продуктовый магазин.

Бунечко сообщил, что пострадало 6 человек. Сначала сообщалось о 5 пострадавших, однако вскоре еще один человек сам обратился в больницу.

Среди 6 травмированных есть ребенок 2011 года рождения, которого после обследования в областной детской больнице Житомирщины отправили в Охматдет. По словам, главы ОВА, у ребенка множественные осколочные ранения, контузия, проникающее ранение правого глаза. Указывается, что состояние ребенка оценивается, как средней тяжести.

Также Бунечко добавил, что 100 квартир оказались под поражением вражеских действий, где в основном выбиты стекла окон. Кроме этого, пострадал лицей, находящийся в Озерном, где также повреждены окна.