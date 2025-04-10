Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника областной военной администрации Виталия Бунечко. По состоянию на 20:29 известно о гибели 1 человека, еще 5 человек – пострадали.

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Что известно о последствиях атаки

Среди пострадавших, находящихся в больницах области, – ребенок 2011 года рождения.

На месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. На территории общины разворачивают помещения для обогрева и оказания помощи.

Сообщается, что жители пострадавших квартир получат строительные материалы и необходимую поддержку в устранении разрушений.

Начальник ОВА рассказал о последствиях удара: смотрите видео