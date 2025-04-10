Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника обласної військової адміністрації Віталія Бунечка. Станом на 20:29 відомо про загибель 1 людини, ще 5 осіб – постраждали.

Дивіться також Росіяни посеред дня запустили "Шахеди", повітряну тривогу оголошували в Києві

Що відомо про наслідки атаки

Серед постраждалих, що знаходяться в лікарнях області, – дитина 2011 року народження.

На місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. На території громади розгортають приміщення для обігріву й надання допомоги.

Повідомляється, що жителі понівечених квартир отримають будівельні матеріали та необхідну підтримку в усуненні руйнувань.

Начальник ОВА розповів про наслідки удару: дивіться відео