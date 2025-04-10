У Дніпрі прямим влучанням було знищено частину складів Biosphere Corporation, які виробляють продукцію під брендами "Фрекен Бок", Smile тощо. По це повідомив директор Biosphere Corporation Андрій Здесенко, передає 24 Канал.

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Росія поцілила у підприємство, яке виготовляло речі для побуту

Здесенко розповів, що наразі триває ліквідація пожежі, щоб не дати вогню поширитись на інші виробництва .

Росія пише, що вони атакували "військовий обʼєкт", який виготовляв стратегічну продукцію. Ну так, підгузки, вологі серветки, чай, фольгу, пергамент для Великодня – знаменита військова продукція,

– прокоментував удар директор.

Також він додав, що 42-річний загиблий внаслідок атаки був співробітником корпорації. Поранень зазнали 5 людей.

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