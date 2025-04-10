В Днепре прямым попаданием было уничтожено часть складов Biosphere Corporation, которые производят продукцию под брендами "Фрекен Бок", Smile и других. Об этом сообщил директор Biosphere Corporation Андрей Здесенко, передает 24 Канал.

Смотрите также Ракетный обстрел Днепра: кадры с места трагедии

Россия попала в предприятие, которое изготавливало вещи для быта

Здесенко рассказал, что сейчас продолжается ликвидация пожара, чтобы не дать огню распространиться на другие производства.

Россия пишет, что они атаковали "военный объект", который изготавливал стратегическую продукцию. Ну так, подгузники, влажные салфетки, чай, фольгу, пергамент для Пасхи – знаменитая военная продукция,

– прокомментировал удар директор.

Также он добавил, что 42-летний погибший в результате атаки был сотрудником корпорации. Ранения получили 5 человек.

Последствия удара по Днепру: смотрите видео