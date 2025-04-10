Інформацію підтверджують місцеві жителі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Житомир".

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Які наслідки атаки на Житомирщину

Близько 19:57 у ЗМІ повідомили, що "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Озерному. Офіційних даних щодо цього поки немає. Проте медіа та моніторингові канали заявляють, що внаслідок удару є жертви та поранені.

Варто зазначити, що повітряну тривогу в Житомирській області оголосили ще о 17:02. О 19:11 Повітряні сили попереджали про наближення безпілотника в напрямку Житомира з півночі. Проте о 20:08 в області оголосили відбій загрози.