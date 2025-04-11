Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в ефірі телемарафону розповів подробиці про атаку та про стан травмованих станом на ранок 11 квітня, інформує 24 Канал.
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Подробиці про атаку на Житомирщину
Близько 7 години вечора 10 квітня російський дрон влучив у 5-поверхівку в населеному пункті Озерне.
Внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі одна людина загинула.
Людина не дійшла до укриття. Від укриття було буквально 150 метрів,
– розповів глава ОВА.
За його словами, влучання ворожого БпЛА сталося безпосередньо в житлове приміщення. Він вказав, що пожежа знищила 5 квартир, а також продуктовий магазин.
Бунечко повідомив, що постраждало 6 осіб. Спершу повідомлялося про 5 потерпілих, однак невдовзі ще одна людина сама звернулася до лікарні.
Серед 6 травмованих є дитина 2011 року народження, яку після обстеження в обласній дитячій лікарні Житомирщини відправили в Охматдит. За словами, глави ОВА, в дитини множинні осколкові поранення, контузія, проникаюче поранення правого ока. Вказується, що стан дитини оцінюється, як середньої тяжкості.
Також Бунечко додав, що 100 квартир опинилися під ураженням ворожих дій, де в основному вибиті шибки вікон. Крім цього, постраждав ліцей, що знаходиться в Озерному, де також пошкоджено вікна.