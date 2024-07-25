Оккупанты ночью атаковали Житомирскую область: спасатели ликвидировали последствия

В результате удара российского войска в ночь на 25 июля пострадала Житомирская область. Спасатели уже ликвидировали последствия вражеской ночной атаки на регион.

Об этом в ГСЧС сообщили в 12:55 25 июля. Там также опубликовали фотографии, на которых видно, как спасатели ликвидируют последствия атаки противника.

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На Житомирщине ликвидировали последствия атаки россиян

О том, что сегодня ночью враг нанес массированную атаку дронами-камикадзе на Житомирщину сообщили в местной ОВА в 8:50. Там отметили, что на тот момент продолжалась ликвидация последствий.

Уже ближе к обеду стало известно, что спасатели ликвидировали последствия вражеской ночной атаки в регионе.

Предварительно 10 частных домов и инфраструктурный объект повреждены сегодня ночью ударной волной, в результате падения обломков,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Там добавили, что жертв и пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали последствия атаки россиян в Житомирской области / Фото ГСЧС

Напомним, что Россия в ночь на 25 июля нанесла массированный удар "Шахедами". Собственно, враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed с мыса Чауда, Крым и Приморско-Ахтарская, что в России.

По данным Воздушных сил, этой ночью враг применил 38 беспилотников Shahed-131/136, атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях. В частности – юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Известно, что в результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БпЛА. Еще 3 "Шахеды" были локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.