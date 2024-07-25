Про це в ДСНС повідомили о 12:55 25 липня. Там також опублікували світлини, на яких видно, як рятувальники ліквідовують наслідки атаки противника.

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На Житомирщині ліквідували наслідки атаки росіян

Про те, що сьогодні вночі ворог завдав масованої атаки дронами-камікадзе на Житомирщину повідомили в місцевій ОВА о 8:50. Там зазначили, що на той момент тривала ліквідація наслідків.

Вже ближче обіду стало відомо, що рятувальники ліквідували наслідки ворожої нічної атаки в регіоні.

Попередньо 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт пошкоджено сьогодні вночі ударною хвилею, внаслідок падіння уламків,

– ідеться в повідомленні ДСНС.

Там додали, що жертв і постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували наслідки атаки росіян в Житомирській області / Фото ДСНС

Нагадаємо, що Росія в ніч на 25 липня завдала масованого удару "Шахедами". Власне, ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

За даними Повітряних сил, цієї ночі ворог застосував 38 безпілотників Shahed-131/136, атакуючи об'єкти інфраструктури України на кількох напрямках. Зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.

Відомо, що в результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще 3 "Шахеди" були локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.