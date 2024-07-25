Так, окупанти запустили по Україні 38 "Шахедів". У Повітряних силах відзвітували про статистику збитих ворожих цілей.

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Скільки ворожих повітряних цілей вдалося знешкодити

У ніч на 25 липня 2024 року ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

За даними Повітряних сил, цієї ночі ворог застосував 38 безпілотників Shahed-131/136, атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках. Зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.

Відомо, що відбивали повітряний напад ворога зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, а також розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще 3 "Шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією,

– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ППО працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.



Збито 25 "Шахедів" під час нічної атаки росіян / Інфографіка Повітряних сил