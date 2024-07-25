Там внаслідок атаки "Шахедами" є влучання. Наразі на місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

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Які наслідки атаки "Шахедами" по Житомирській області

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що сили протиповітряної оборони вели інтенсивну "антишахедну" роботу та вразили більшість з близько 10 повітряних цілей.

Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт,

– повідомив глава ОВА.

Водночас Бунечко наголосив, що жертв та постраждалих внаслідок російської атаки немає. Триває ліквідація наслідків.

"Громадянам чиї будівлі зазнали ушкоджень буде надана необхідна для відновлення допомога", – заявив очільник Житомирської області.

Варто зазначити, що під час повітряної тривоги вночі 25 липня Повітряні сили попереджали про небезпеку для Житомирської області. Зокрема, дрони-камікадзе фіксували поблизу самого Житомира.

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