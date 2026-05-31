Объекты критической и гражданской инфраструктуры стали мишенью оккупантов на Житомирщине

Житомирская область подверглась атаке российских войск. В течение суток 30 мая враг бил по региону, из-за чего кое-где возникли пожары.

О последствиях обстрелов противника сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Что известно об ударе по Житомирской области?

Под прицелом россиян были объекты критической инфраструктуры и гражданские производства в Коростенском районе.

К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. При этом в некоторых локациях возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Отметим, что их работа осложнялась из-за риска новых ударов оккупантов.

Сейчас, по словам Бунечко, в регионе продолжается устранение последствий вражеских атак. Председатель ОВА также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Какие еще регионы подвергались атакам оккупантов?

Отметим, что под прицелом оккупантов с вечера 30 мая находится Днепр. В городе ночью и утром гремели взрывы, позже стало известно, что враг ударил по складу логистической компании в городе, из-за чего там вспыхнул пожар.

В Ровенской области россияне попали в неактивное предприятие. К счастью, там обошлось без пострадавших. А на Черниговщине в результате российского удара погиб 58-летний мужчина. Между тем на Сумщине враг атаковал жилой район Шостки, где один человек получил ранения.