Про наслідки обстрілів противника повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про удар по Житомирщині?

Під прицілом росіян були об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі.

На щастя, обійшлося без постраждалих і загиблих. При цьому в деяких локаціях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Зазначимо, що їхня робота ускладнювалася через ризик нових ударів окупантів.

Наразі, за словами Бунечка, в регіоні триває усунення наслідків ворожих атак. Голова ОВА також закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дотримуватися правил безпеки.

Які ще регіони зазнавали атак окупантів?

Зазначимо, що під прицілом окупантів з вечора 30 травня перебуває Дніпро. У місті вночі й зранку гриміли вибухи, пізніше стало відомо, що ворог вгатив по складу логістичної компанії в місті, через що там спалахнула пожежа.

На Рівненщині росіяни поцілили в неактивне підприємство. На щастя, там обійшлося без постраждалих. А на Чернігівщині внаслідок російського удару загинув 58-річний чоловік. Тим часом на Сумщині ворог атакував житловий район Шостки, де одна людина отримала поранення.