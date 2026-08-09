Ночью враг терроризировал Житомирскую область: есть разрушения и пострадавшие

Российские войска провели очередной ночной обстрел территории Житомирской области, нанеся удары по гражданской инфраструктуре. Под вражеским огнем оказались жилые дома и частное предприятие.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Что известно о последствиях обстрела?

Удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры, что привело к значительным разрушениям. В частности, зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, а также повреждение частного предприятия, которое работает благодаря немецким инвестициям. Кроме того, обломки сбитых целей упали на другие жилые и хозяйственные постройки в регионе.

Последствия атаки в Житомирской области / Фото ГСЧС

В результате вражеских действий пострадали три человека. Одного из пострадавших пришлось срочно госпитализировать в медицинское учреждение с ожогами. Еще двое жителей получили острую стрессовую реакцию, их состояние контролируют медики.

Сейчас на местах попаданий и падения обломков развернута работа всех профильных служб. Специалисты занимаются ликвидацией последствий ночного обстрела, проводят детальное обследование пострадавших территорий и документируют нанесенный материальный ущерб.

По состоянию на 11 утра все пожары ликвидированы. На местах работают психологи ГСЧС.

Напомним, россияне нанесли удар дроном по 10-этажному дому в Харькове. Разрушены 7–9 этажи, погибли два человека, еще 12 пострадали, один человек в тяжелом состоянии госпитализирован. Спасатели проводят операцию, в здании могут оставаться заблокированные люди.

Кроме того, Россия ночью 9 августа массированно атаковала Одессу и пригороды ракетами и ударными дронами. Предварительно, враг применил баллистические ракеты "Искандер", "Ониксы" и Х-31П. Известно о 6 пострадавших, повреждены жилые дома и автомобили, в городе также были перебои с электричеством и мобильной связью.