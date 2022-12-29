Атака направлена на выявление ПВО – Гуменюк о ракетных ударах на Юге

Российские оккупанты нанесли новую массированную атаку по Украине 29 декабря. Ракетные удары на Юге были, в частности, направлены на выявление расположения систем ПВО.

Об этом 24 каналу рассказала начальница прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, массированный ракетный удар был достаточно мощным. Оккупанты, в частности, пытались выявить украинские системы ПВО

Очень мощная массированная атака, направленная именно на выявление сил ПВО. Жаль, что наши граждане в погоне за свежей новостью могли помогать врагу,

– заметила Гуменюк.