"Тревожный звонок": россияне пожаловались на массированную атаку украинских роботов под Лиманом

Оккупанты заявили о масштабной атаке украинских наземных роботизированных комплексов на их позиции вблизи Лимана. Российские военные корреспонденты указали на "тревожный звонок".

Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Как украинские военные применили наземные дроны

Российские военные корреспонденты признали, что Украина расширяет возможности наземных дронов и превращает их в полноценную ударную силу.

По сообщениям российских Z-каналов, в операции участвовали 28 НРК из состава 3-го армейского корпуса ВСУ.

В частности, два комплекса были оснащены автоматическими гранатометами Mk-19, еще 18 имели по два противотанковых гранатомета AT-4. Остальные восемь роботов использовались в качестве дронов-камикадзе.

Российская сторона утверждает, что обнаружить роботизированную группу удалось благодаря разведке. Атаку якобы отразили с помощью FPV-дронов и беспилотников со сбросами боеприпасов.

В то же время российские военные корреспонденты назвали этот случай тревожным сигналом. Они признали, что Украина постепенно выводит войну наземных роботизированных систем на новый уровень.

Ранее украинские военные преимущественно использовали НРК для логистики и других задач вблизи линии фронта, чтобы снизить риски для личного состава.

Теперь, как отмечают российские обозреватели, Украина испытывает их в качестве самостоятельного средства поражения противника.

Такой подход позволяет выполнять боевые задачи без непосредственного участия военных в штурмовых группах.

Военные корреспонденты испугались украинских НРК / Фото из сети

Ранее военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, как операция "Вивальди" продемонстрировала новые возможности наземных роботов.

Во время операции роботизированные платформы десантировались с беспилотников. Раньше такие задачи выполняли штурмовики, подвергая себя опасности.

По словам Мусиенко, в дальнейшем роботы могут использоваться для удержания позиций и доставки боеприпасов. Это также потребует изменений в системе подготовки военных.