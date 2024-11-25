Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Стоит отметить, что нефтебаза в Калуге расположена более чем в 300 километрах от границы России с Украиной.

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Какие последствия атаки на нефтебазу в Калуге

Российские журналисты со ссылкой на собственные источники сообщают, что по меньшей мере 8 беспилотников в ночь с 24 на 25 ноября атаковали нефтебазу АО "Калуганефтепродукт" на Грабцевском шоссе в Калуге.

По данным СМИ, в результате атаки БпЛА были повреждены 4 нефтеналивных резервуара.

Повреждения получили 4 резервуара с топливом, возник пожар. Пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

Ранее в ГУР Минобороны сообщали, что около 00:30 в результате ударов дронов-камикадзе на нефтебазе произошла серия взрывов и начался пожар.

Напомним, ночью 25 ноября ГУР совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов российской армии. Ударили в частности по Брянской, Калужской и Курской областях России.