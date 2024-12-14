На видео удалось зафиксировать момент атаки на объект противника, передает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Момент атаки попал на видео

Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил атаку БПЛА и заявил о возгорании топлива на объекте инфраструктуры. В то же время в сети распространяют кадры пожара на объекте и момент удара по российскому объекту.

Момент атаки на нефтебазу в Орле: смотрите на видео (Внимание! Нецензурная лексика)

По его словам, обломками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации пожара, однако возгорание на месте продолжается.

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По предварительной информации от местных властей, жертв или пострадавших нет. К слову, в сети предполагали, что под удар могла попасть нефтебаза "Стальной Конь".