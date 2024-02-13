Соответствующую информацию предоставил начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Он отметил, что из-за утечки топлива более 10 тысяч квадратных метров земли подверглись загрязнению.
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Нефтепродукты попали в реку
По имеющейся информации, на нефтебазе, которую атаковали российские военные "Шахедами", хранили более 3800 тонн топлива. Известно, что загрязнена не только земля. Также нефтепродукты попали в реку Немышля, после чего – в реки Лопань, Уды и Харьков.
Поэтому, полиция уже обратилась в Государственную экологическую инспекцию в Харьковской области. Последняя уже отобрала на местах загрязнения образцы как почвы, так и воды.
В инспекции сообщили, что отобранные пробы отправили на лабораторные исследования. По их результатам "будут приняты соответствующие меры инспекционного реагирования".
Российскую атаку в ночь на 10 февраля пока квалифицируют как нарушение законов войны. Также во время досудебного следствия проверяют информацию об ущербе от загрязнения земли и воды. Кроме того, рассматривают вопрос о регистрации производства по статье об экоциде.
Коротко об атаке Харькова 10 февраля
- Известно, что в ночь на 10 февраля российские военные атаковали Харьков. Сначала писали о попадании в заправку, а потом уточнили, что речь идет о нефтебазе.
- К сожалению, в результате удара "Шахедами" погибли 7 человек. В частности семья из 5 человек: супруги и трое детей – 7-месячный младенец, 4-летний и 7-летний мальчики. Позже стало известно, что говорится о семье прокурора Ольги Путятиной.
- Этой ночью россияне запустили по Украине 31 дрон-камикадзе. Известно, что наши защитники сбили 23 "Шахеды".