Соответствующую информацию предоставил начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Он отметил, что из-за утечки топлива более 10 тысяч квадратных метров земли подверглись загрязнению.

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Нефтепродукты попали в реку

По имеющейся информации, на нефтебазе, которую атаковали российские военные "Шахедами", хранили более 3800 тонн топлива. Известно, что загрязнена не только земля. Также нефтепродукты попали в реку Немышля, после чего – в реки Лопань, Уды и Харьков.

Поэтому, полиция уже обратилась в Государственную экологическую инспекцию в Харьковской области. Последняя уже отобрала на местах загрязнения образцы как почвы, так и воды.

В инспекции сообщили, что отобранные пробы отправили на лабораторные исследования. По их результатам "будут приняты соответствующие меры инспекционного реагирования".

Российскую атаку в ночь на 10 февраля пока квалифицируют как нарушение законов войны. Также во время досудебного следствия проверяют информацию об ущербе от загрязнения земли и воды. Кроме того, рассматривают вопрос о регистрации производства по статье об экоциде.

Коротко об атаке Харькова 10 февраля