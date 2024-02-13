Відповідну інформацію надав начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов. Він зазначив, що через витік палива понад 10 тисяч квадратних метрів землі зазнали забруднення.

Читайте також Неможливо стримати сліз: у Харкові люди зносять іграшки до будинку, де загинула сім'я з 3 дітьми

Нафтопродукти потрапили у річку

За наявною інформацією, на нафтобазі, яку атакували російські військові "Шахедами", зберігали понад 3800 тонн палива. Відомо, що забруднена не лише земля. Також нафтопродукти потрапили у річку Немишля, після чого – у річки Лопань, Уди та Харків.

Відтак, поліція вже звернулася до Державної екологічної інспекції у Харківській області. Остання вже відібрала на місцях забруднення зразки як ґрунту, так і води.

В інспекції повідомили, що відібрані проби відправили на лабораторні дослідження. За їхніми результатами "буде вжито відповідних заходів інспекційного реагування".

Російську атаку в ніч проти 10 лютого наразі кваліфікують як порушення законів війни. Також під час досудового слідства перевіряють інформацію про збитки від забруднення землі та води. Крім того, розглядають питання про реєстрацію провадження за статтею про екоцид.

Коротко про атаку Харкова 10 лютого