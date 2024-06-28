Атака на нефтебазу в Тамбовской области: СМИ выяснили, куда попал дрон
Ночь на 28 июня для россиян выдалась неспокойной, ведь 5 регионов России были под атакой дронов. Так, рано утром беспилотник атаковал нефтебазу в Тамбовской области.
В результате этого возник пожар. В российских СМИ сообщили, куда именно попал дрон, информирует 24 Канал.
Смотрите также Беспилотники ударили по пяти регионам России: на нефтебазе вспыхнул пожар
Дрон атаковал нефтебазу в Тамбовской области России
В российских медиа выяснили детали ночной атаки на нефтебазу в Тамбовской области, о которой в ночь на 28 июня сообщил глава региона.
Беспилотник поразил нефтебазу в Тамбовской области России: смотрите видео
По их данным, дрон попал в резервуар с нефтью линейной производственно-диспетчерской станции "Никольское" АО "АК "Транснефтепродукт"" в селе Новоникольское.
Это, согласно открытым данным, – узловая станция магистральных нефтепродуктопроводов. Известно, что в результате атаки возник пожар, никто не пострадал.
В росСМИ рассказали, куда попал дрон во время атаки на нефтебазу в Тамбовской области / Фото российское медиа
В российских телеграмм-каналах также распространили видео с нефтебазы. На нем видны последствия атаки дрона. На кадрах заметно, что есть возгорание.
Последствия атаки дронов на нефтебазу в Тамбовской области: смотрите видео
Напомним, что этой ночью беспилотники также зафиксировали в Брянской и Смоленской областях. Заметим, что в российском минобороны традиционно предоставили отчет о работе российской "пе-ве-о". Так, там заявили, что в ночь на 28 июня российская ПВО:
- уничтожила якобы 12 дронов в Брянской области,
- 9 – в Смоленской;
- один – в Курской области,
- перехватили еще 1 дрон – в Ростовской области.