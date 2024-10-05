Россияне ударили ракетами по инфраструктурному объекту в Николаеве

Россияне атаковали Николаев вечером 4 октября. Под ударом оказался инфраструктурный объект города.

К счастью, очередная атака на Николаев обошлась без пострадавших. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Что известно об атаке на Николаев

Утром 5 октября Ким сообщил, что россияне атаковали инфраструктурный объект в Николаеве.

Вчера, 4 октября, около 22:27 враг атаковал инфраструктурный объект в городе Николаев,

– говорится в сообщении.

Председатель ОВА добавил, что по предварительной информации, оккупанты атаковали ракетами типа Х-59/Х-69. К счастью, обошлось без пострадавших.

Он также сообщил, что днем, 4 октября, в 14:15 россияне атаковали Галициновскую громаду из артиллерийского вооружения. Удар пришелся по открытой территории.

К слову, в ночь на 5 октября Россияне выпустили по Украине 13 "Шахедов" и несколько ракет. Сбить удалось 3 ударные БПЛА, остальные были локально потеряны на юге страны.