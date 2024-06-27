Так, получил ранения водитель грузовика. Кроме того, произошло ДТП, в котором пострадал еще один водитель.

Важно Взрывы на Прикарпатье и запуск "Кинжала": что известно о комбинированной атаке россиян 27 июня

Какие последствия атаки на Николаевскую область 27 июня

Председатель ОВА рассказал, что утром в Николаевском районе в результате сбивания ракеты ее обломки упали на трассу.

В результате чего ранения получил водитель грузовика и поврежден его автомобиль. Также произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель,

– написал Виталий Ким.

Кстати, этой ночью на Николаевщине Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 6 БПЛА типа "Shahed 131/136" и 3 крылатые ракеты.

Добавим, командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что в целом ночью 27 июня защитники неба сбили 4 крылатые ракеты "Калибр", 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и все 23 "Шахеды".

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.