Так, зазнав поранення водій вантажівки. Окрім того, сталася ДТП, в якій постраждав ще один керманич.

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Які наслідки атаки на Миколаївщину 27 червня

Голова ОВА розповів, що зранку в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу.

У результаті чого поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль. Також сталося ДТП, в якій постраждав інший водій,

– написав Віталій Кім.

До речі, цієї ночі на Миколаївщині Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 6 БпЛА типу "Shahed 131/136" і 3 крилаті ракети.

Додамо, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що загалом вночі 27 червня оборонці неба збили 4 крилаті ракети "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та всі 23 "Шахеди".

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.