Про наслідки ворожого обстрілу Прикарпаття, Івано-Франківщини, Полтавщини, Київщини та Миколаївщини читайте у тексті 24 Каналу.

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Як росіяни вкотре атакували Україну

Повітряні сили ЗСУ ще ввечері 26 червня повідомляли про небезпеку через атаку безпілотників типу "Шахед". Небезпека була у Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Після опівночі 27 червня дрони летіли у напрямку Хмельницької області.

Орієнтовно о 2:11 росіяни запустили крилату ракету типу "Калібр" з Півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області, ще одну ракету – в північно-західному напрямку. Вже о 2:19 – безпілотник ворога летів у напрямку Коломиї на Івано-Франківщині.

Орієнтовно о 2:47 повітряну тривогу оголосили на території всієї України. Адже в Росії злетів МіГ-31К, який є основним носієм російського гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу Х-47м2 "Кинджал".

Вибухи лунали:

орієнтовно о 2:41 – у Хмельницькій та Івано-Франківській області;

о 2:58 – на Хмельниччині;

о 3:00 – у Києві та знову в Хмельницькій області;

о 3:25 – знову на Івано-Франківщині;

о 4:12 – у Полтавській області;

о 5:04 – у районі Старокостянтинова Хмельницької області.

Де та які цілі ворога знищили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ відзвітували вранці 27 червня, що вони збили майже всі ворожі цілі. Зокрема, мовиться про 28 з 29 одиниць ворожого озброєння.

Українські військові знищили:

23 ударні безпілотники типу Shahed-131/136;

4 крилаті ракети "Калібр";

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69.

Не знищили тільки ворожу аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", яку ворог запустив з Тамбовської області Росії.

Очільники обласних військових адміністрацій уточнили вранці 27 червня, що:

на Хмельниччині збили 9 ворожих цілей. Проте Сергій Тюрін не уточнив, скільки ракет чи безпілотників;

на Миколаївщині – 6 безпілотників типу Shahed 131/136 та 3 крилаті ракети;

у Криворізькому районі Дніпропетровщини – 1 російський "Шахед".

Що відомо про наслідки ворожої атаки

Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило,

– повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін станом на 8:30 27 червня.

Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що у Миколаївському районі вороги також:

о 18:45 та 19:23 26 червня з артилерії вдарили по Куцурубській громаді;

о 21:53 – по акваторії Очаківської громади.

На щастя, люди у Миколаївській області не поранились.

У Дніпропетровській області ворог, окрім "Шахеда", атакував Нікополь з важкої артилерії.

Пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок. А ще – нежитлова будівля й 2 авто. Цілять по Нікопольщині окупанти й із самого ранку. По Марганецькій громаді вдарили дроном-камікадзе та артилерією,

– заявив глава ОВА Сергій Лисак.

За його даними, на щастя, всі люди цілі.

Які наслідки обстрілу ворога на Дніпропетровщині/ Фото ОВА

Станом на 10:26 влада Київщини, Полтавщини, Івано-Франківщини не повідомляла про наслідки атаки. Проте відомо, що у Полтавській області ворог міг вдарити по Миргороду, оскільки туди летіла ракета.

Щодо Києва, то там чули роботу ППО та великокаліберних кулеметів.