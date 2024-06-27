Вечірню атаку окупанти розпочали традиційно – запустивши "Шахеди" – з півдня дрони полетіли у напрямку західного регіону.

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У Києві чули вибухи

Близько 02:00 стало відомо про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з моря. Вони теж з південних областей – через Миколаївщину, потім через Кіровоградщину та Вінниччину вирушили у західному напрямку до Хмельниччини.

Незадовго до 03:00 Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К та рух швидкісних цілей через Житомирщину у південно-західному напрямку. Біля 03:00 у Києві пролунали вибухи.

Ймовірно, це сили ППО працювали по "Кинджалу", випущеного з літака, припустили моніторингові канали.

О 03:19 у мережі написали про те, що в Києві чути роботу ППО. Також зазначається, що у столиці було чути роботу крупнокаліберних кулеметів. Ймовірно, це працюють представники мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, що востаннє ворог здійснював пуски "Кинджалів" з МіГу 14 червня. Тоді росіяни підняли цей винищувач вранці. Згодом у Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Київщину. Через декілька хвилин на Хмельниччині пролунали вибухи. Згодом командування ПС підтвердило, що ворог атакував ракетою "Кинджал".