Повітряні тривоги в Україні лунали ще з вечора 26 червня. Подекуди чули декілька вибухів. Зокрема, гучно було у Хмельницькій та Івано-Франківській областях, а також у Києві та на Полтавщині.

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Чим атакував ворог

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БпЛА типу Shahed,

– розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

Українські військові розповіли, що російські загарбники вдарили по нашій країні:

1 аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал", яку запустили з Тамбовської області Росії;

4 крилатими ракетами типу "Калібр" з північно-східної частини акваторії Чорного моря;

1 керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 з повітряного простору Курської області;

23 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з російського Приморсько-Ахтарська.

Скільки цілей та як збивали ЗСУ

До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України,

– розповіли українські військові.

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що в небі над Україною вночі збили 28 з 29 повітряних цілей:

4 крилаті ракети "Калібр";

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;

23 ударні безпілотники типу Shahed-131/136.



Скільки цілей збили ЗСУ вночі проти 27 червня 2024 року

Коротко про нічну комбіновану атаку ворога

Орієнтовно о 2:41 27 червня вибухи пролунали у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Росія скерувала по регіонах дрони та крилаті ракети типу "Калібр".

Згодом вибухи лунали у Хмельницькій області орієнтовно о 2:58 та 3:01 27 червня. Вже о 3:29 – знову чули звук вибуху на Прикарпатті.

Вже після 5 ранку повідомляли про вибухи на Хмельниччині через атаку "Шахедами". Припускали, що дрони могли долетіти до Старокостянтинова.

Зверніть увагу! Військово-морські сили ЗСУ повідомляли, що ворог вночі 22 червня запустив ракети з Азовського моря. Проте речник Дмитро Плетенчук ці дані згодом спростував. За його даними, дорозвідка встановила, що ворог атакував з Чорного моря. Зокрема, з підводного човна.