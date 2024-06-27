"Шахеди" і "Калібри" атакують західні області. Крім того, ворог підняв у небо носій "Кинджалів" – МіГ-31К.

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На Заході пролунали вибухи

Близько 02:41 на Хмельниччині та Івано-Франківщині пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про атаку БпЛА на ці дві області, а також рух крилатих ракет у напрямку Хмельниччини.

Біля 02:58 на Хмельниччині пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали повідомляють про небезпеку для Старокостянтинова. Раніше Повітряні сили заявили про рух швидкісних цілей через Житомирщину у південно-західному напрямку.