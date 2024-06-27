Шахеды" и "Калибры" атакуют западные области. Кроме того, враг поднял в небо носитель "Кинжалов" – МиГ-31К.

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На Западе раздались взрывы

Около 02:41 в Хмельницкой и Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали об атаке БПЛА на эти две области, а также движении крылатых ракет в направлении Хмельнитчины.

Около 02:58 в Хмельницкой области произошли повторные взрывы. Мониторинговые каналы сообщают об опасности для Староконстантинова. Ранее воздушные силы заявили о движении скоростных целей через Житомирщину в юго-западном направлении.