Журналисты предполагают, что в Кремле пытаются нивелировать вероятность того, что за событиями в Дагестане стоят исламские боевики, ведь тогда откроется уязвимость Путина, который все внимание и ресурсы сосредоточил на агрессии в Украине и тех, кто выступает против нее в самой России.

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"Домашний" враг

После того, как произошла массовая стрельба в Махачкале и Дербенте, провластные политики бездоказательно пытались обвинить в атаке спецслужбы Украины и НАТО. Они прибегли к тому же нарративу, что и в случае с терактом в "Крокус Сити Холл" под Москвой. Тогда пропаганда и чиновники единогласно заявляли об "украинском следе" и о том, что террористы, которые расстреляли людей в ТРЦ, бежали в сторону границы с Украиной, где для них якобы готовили "коридор". Эти заявления звучали даже после того, как ИГИЛ официально взяла на себя ответственность за нападение.

Своими безосновательными обвинениями Кремль питал нужный ему нарратив о том, что Запад является самой большой экзистенциальной угрозой безопасности простых россиян.

Но две крупные террористические атаки, которые происходят так быстро одна за другой, вызовут вопрос о том, ли война в Украине отвлекла Кремль от того, что происходит внутри России,

– сказал Нил Мелвин, директор исследований международной безопасности в Королевском институте объединенных служб в Лондоне.

Мелвин отмечает, что повторная вспышка насилия в Дагестане является угрозой для региональной стабильности на Северном Кавказе и амбиций Путина восстановить там порядок.

Ранее Кремль не пытался так сильно уменьшить внимание вокруг нарратива исламизма, потому что он был ему выгоден.

Дагестан – это преимущественно мусульманский регион России на Северном Кавказе. Экстремистское насилие там возросло в начале 2000-х годов после двух войн, которые российские силы развязали в соседней Чечне. Эти конфликты позволили Путину утверждать, что он принес мир и стабильность в неспокойный регион и улучшил свой имидж как гаранта безопасности России.

Но в последнее время Дагестан - как и другие регионы этнических меньшинств – стал основным источником для мобилизации людей на войну в Украину. Регион также попал в заголовки новостей в октябре, когда антиизраильская толпа штурмовала аэропорт в столице Дагестана Махачкале, куда прибыл рейс из Израиля.

Российские власти не дали четкого ответа на то, кто организовал воскресную стрельбу в Дагестане.

Непрозрачные и смешанные сообщения также были характерной чертой официального ответа на предыдущие террористические атаки на территории России.

Так, через несколько дней после атаки на Крокус Сити Холл в марте Путин заявил, что ее совершили "радикальные исламисты", но поставил под сомнение, кто ими руководил. Через две недели после этого он уже говорил, что Россия не могла стать мишенью "исламских фундаменталистов", поскольку является "уникальным примером межконфессионального соглашения и единства".

Обратите внимание! В Вашингтоне заявили, что не знают, кто стоит за терактами в Дагестане. Там предполагают, что это может быть северокавказское отделение группировки "Исламское государство", "Вилаят Кавказ".